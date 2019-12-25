В новом учебном году в Рощинском центре образования откроется "Точка роста"

"Точки роста" – это специализированные центры, которые создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских школ по всей стране. Цель – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образования" продолжается работа по созданию в Рощинском ЦО центра "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей. Открытие запланировано на 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На данный момент идет ремонт помещений, в ходе которого будут обновлены стены, потолки, напольное покрытие, заменено освещение. Отремонтированные кабинеты будут оснащены современным оборудованием. На эти цели выделено около 7 млн рублей.

В Выборгском районе центры "Точка роста" организованы на базе пяти образовательных учреждений:

- в 2019 году "Точки роста" открылись в Первомайском центре образования и Возрожденской СОШ;

- в 2020 году – в Советской, Каменской и Гончаровской школах.

В "Точка роста" учащиеся на самом современном оборудовании изучают предметы "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а также занимаются в различных кружках.

Очень важно создать для детей, независимо от того, где они обучаются – в городской или сельской школе, такие условия, чтобы каждый учащийся получал качественное образование и мог развить свои способности и таланты, раскрыть свой потенциал. Лариса Самченко, председатель районного комитета образования

"Точки роста" – это специализированные центры, которые создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских школ по всей стране. Цель – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

В этом году в Выборгском районе три человека получили 100 баллов по ЕГЭ.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО