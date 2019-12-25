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В Выборгском районе три человека получили 100 баллов по ЕГЭ
Сегодня, 15:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе три человека получили 100 баллов по ЕГЭ

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Также в районе 95 высокобалльных результатов – от 90 баллов и выше.

В Выборгском районе завершились основной и дополнительный периоды сдачи ЕГЭ. По итогам экзаменов три выпускника набрали по 100 баллов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Софья Петрова (школа №10) набрала 100 баллов по обществознанию, Екатерина Труфанова (школа №1) и Анастасия Власова (Каменнская школа) – по русскому языку. Также в районе 95 высокобалльных результатов – от 90 баллов и выше.

В этом году окончили образовательные организации с медалью "За особые успехи в учении" 54 выборгских выпускника. 

Ранее призером Всероссийской олимпиады школьников по истории стал ученик 10 класса СОШ №37 Выборга Илья Тихонов.

Фото: Pexels

 

Теги: егэ, экзамены
Категории: Выборг, Лента новостей,

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