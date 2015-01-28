К 1 сентября 72 новых центра "Точка роста" откроются в Ленобласти

Из них 72 центра будут работать впервые.

Ленинградская область активно развивает сеть образовательных центров "Точка Роста". В этом году 1 сентября свои двери для учащихся откроют 191 таких центров, о чем сообщает пресс-служба регионального комитета по образованию.

Из них 72 центра будут работать впервые. Создание этих центров осуществляется в рамках национального проекта "Образование". Они дают возможность учителям применять новые методики обучения и формы работы, которые ранее были недоступны.

Центры "Точка Роста" способствуют расширению возможностей для школьников в изучении таких предметов, как физика, химия и биология, а также повышают качество образования в целом.Начало формы