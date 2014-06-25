В Ленобласти иностранцам до конца 2024 года запретили работать таксистами

Власти региона будут следить за соблюдением нового порядка и возможными последствиями для рынка труда, чтобы при необходимости скорректировать меры в будущем.

В Ленинградской области введен запрет на работу иностранных граждан в сфере такси и аренды автомобилей с водителем. Постановление губернатора Александра Дрозденко стало ответом на предложение прокурора региона Сергея Жуковского, который обратился к главе области с предложением ограничить доступ иностранных граждан к этим видам деятельности.

Основанием для принятия такого решения стал федеральный закон, позволяющий главам регионов ежегодно вводить ограничения на привлечение иностранных работников в определенные отрасли, учитывая особенности местного рынка труда.

Особое внимание к сфере такси и арендованных автомобилей с водителем объясняется высокой долей занятости в этой отрасли иностранных граждан. Власти региона будут следить за соблюдением нового порядка и возможными последствиями для рынка труда, чтобы при необходимости скорректировать меры в будущем.

Государственное социальное такси создадут в Петербурге.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)