В новом трейлере Hello Engineer объявили дату выхода игры

Сейчас Hello Engineer можно добавить в список желаемого в Steam.

Компьютерная игра Hello Engineer получила официальную дату выхода. Об этом создатели объявили в трейлере проекта, опубликованного в социальных сетях. Известно, что пользователи смогут получить доступ к игре уже с 17 августа. В течение неделе после выхода проекта в свет он получит на стриминговой платформе Steam скидку в 35%. А обладателей хотя бы одной из игр в серии Hello Neighbor также ждёт дополнительный бонус. Сюжет расскажет историю о том, как персонажи попались на ловушку "жуткого Соседа". Им предстоит выбраться из загадочного парка аттракционов, для чего герои будут конструировать различные транспортные средства. Однако для этой работы персонажам предстоит добить ресурсы. Предусмотрен кооператив для четверых пользователей, а машинами можно управлять даже сообща.

Вампир Аугусто Пиночет разбирается со своим наследием в трейлере фильма "Граф".

Фото и видео: YouTube / tinyBuildGAMES