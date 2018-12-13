Стали известны подробности нового фильма Данилы Козловского "Когда падали аисты"

Главные роли в нем исполнят Акиньшина, Куркова, Черневич и другие артисты.

Актер и режиссер Данила Козловский раскрыл подробности нового фильма "Когда падали аисты". Информация опубликована на странице артиста в Instagram.

На страничке Козловского в соцсети появилась фотография с тарелкой, на которой написаны имена основных участников проекта. Таким образом стало известно, что главные роли в фильме исполнят Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Игорь Черневич и другие артисты. Кстати, сам Козловский стал не только режиссером, но и продюсером проекта. Перед началом съемок артист по традиции разбил тарелку на удачу.

Сюжет ленты рассказывает о Чернобыльской аварии. Создатели фильма пообещали сделать его максимально эмоциональным и зрелищным. Зрителям напомнят о подвиге людей, которые находились на станции во время взрыва и смогли предотвратить куда более серьезные последствия.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо".

Фото, видео: Instagram / danilakozlovsky