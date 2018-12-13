В сети появился трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо"

История рассказывает о дружбе мальчика и робота-спасителя.

В сети появился первый трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо". История рассказывает о дружбе мальчика и робота-спасителя.

По сюжету 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Однако родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят чтобы он пошел по их стопам. В итоге Митя находит поддержку там, где не ждал. Ему на помощь приходит созданный родителями робот-спасатель А-112 или просто Робо. Митя научит нового друга верить в себя и свои сили, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

Премьера фильма состоится в России 12 декабря 2019 года. Главные роли в нем исполнили Даниил Муравьёв-Изотов, Владимир Вдовиченков, Мария Миронова и другие. Робо озвучивает Сергей Безруков.

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Видео: YouTube / Central Partnership