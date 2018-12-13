Режиссер "Железного человека" накормил мстителей в трейлере "Шоу Шефа"

Премьера "Шоу Шефа" запланирована на 7 июня.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер своего нового телешоу "The Chef Show" ("Шоу Шефа"). Главные роли в проекте достались с режиссёру Джону Фавро и шеф-повару Рою Чои, с которым постановщик "Железного человека" работал над комедией "Повар на колесах".

Основная идея шоу погрузить зрителя в мир еды и культуры, так как "приготовление пищи" - это больше, чем просто процесс. Это в первую очередь возможность увидеться с друзьями, семьей. Учиться, делиться и узнавать разные вкусы, культуры и людей,

- говорится в синопсисе проекта.

Как видно из недавно вышедшего трейлера, в первом эпизоде в гости к авторам пришли их коллеги Фавро вселенной Marvel Гвинет Пэлтроу (Пеппер Потс), Роберт Дауни-младший (Железный Человек), Том Холланд (Человек-Паук), глава студии Кевин Фейги, режиссеры последних "Мстителей" братья Руссо и другие. Премьера "Шоу Шефа" запланирована на 7 июня.

Ранее в сети появился новый трейлер сериала "Болотная Тварь", снятого по комиксам DC.

Видео: Netflix