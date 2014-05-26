Назван главный изъян нового iPad Pro

Проблемы у пользователей могут возникнуть с дисплеем.

Эксперты рынка раскритиковали новый планшет Apple с мини-светодиодной матрицей и высокой яркостью. Как рассказал журналист The Verge, проблема в новом iPad PRO может возникнуть с дисплеем mini-LED.

Сенсор дисплея обладает яркостью 1600 нит, поддерживает HDR и показывает самые мелкие детали картинки. Но вокруг него присутствуют блики при чтении текста на темном фоне.

Исправить ситуацию не способна и функция локального затемнения, говорится в сообщении. Журналист издания предполагает, что от этой проблемы можно было бы избавиться, если бы компания обновила прошивку. По мнению эксперта, необходимо также запрограммировать светодиоды, чтобы они светились там, где нужно во время перехода в темный режим.

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