В КРТИ рассказали об ограничениях проезда в ночь на 1 января.

В новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города. С 10 утра 30 декабря по 10 часов утра 1 января для автомобилистов будет перекрыт проезд по Певческому проезду. Ограничения коснутся дороги вдоль зданий 4-8 по Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

С 20 часов вечера 31 декабря по 4:30 часам утра 1 января невозможно будет передвигаться на машине по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, самому Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта.

Напомним, что 1 января с 2 до 4 часов утра будут действовать ограничения, которые касаются движения по Дворцовому мосту, Английской набережной от Дворцового до Троицкого моста, а также Биржевой площади.

Ранее Piter.tv писал о том, что в новогоднюю ночь из Петербурга на автобусе можно будет уехать только в Кудрово.

Фото: Piter.tv

