Специалисты рассказали, какие маршруты будут курсировать до Ленобласти в ночь на 1 января.

В новогоднюю ночь из Петербурга на автобусе можно будет уехать только в Кудрово. Жителей Ленинградской области, которые захотят отметить новогоднюю ночь в Петербурге ждет неприятный сюрприз. Общественный транспорт (автобусы) в это время будут курсировать только до одного пункта во Всеволожском районе. Остальным придется добираться до места назначения на такси.

В ГКУ "Леноблтранс" заявили, что в ночь на 1 января для пассажиров будет доступен маршрут 596А. Он соединяет станцию метро "Улица Дыбенко" с жилыми комплексами по улицам Пражская, Европейскому проспекту, проспекту Строителей. По данному направлению будут ходить четыре автобуса с 00 часов до 8 часов утра. Интервал движения - около 20 минут.

Также чиновники организовали движение автобусов по маршруту 31. Они пойдут от 00 часов до 6 часов утра с интервалом в полчаса. По тому же графику пойдут трамваи 16, 27, 43, 55, 60 и 100, троллейбусы 2, 13, 14, 31 и 37. Оплатить проезд пассажиры смогут по электронным проездным или разовому билету.

Ранее Piter.tv писал о том, что открытие коричневой ветки метро отложено до 2023 года.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

