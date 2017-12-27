В новогоднюю ночь в Кронштадте из воды спасли двух человек

Двое мужчин упали в воду в Советском парке в Кронштадте. Их спасли подоспевшие сотрудники МЧС.

Празднование Нового 2018 года для двух жителей Кронштадта заплывом в холодной воде. Около часа ночи 1 января двое мужчин упали в воду в Советском парке.

На место происшествия прибыли специалисты поисково-спасательной службы. "Купальщиков" вытащили из воды. После чего их отдали на осмотр врачам скорой помощи. О состоянии мужчин не сообщается.

Подробности инцидента выясняются. Новогодняя ночь прошла экстремально и в другой части Северной столицы. Ранее Piter.tv сообща, что на Товарищеском в новогоднюю ночь со взрывами горели легковушки.