Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В новогоднюю ночь в Кронштадте из воды спасли двух человек
Сегодня, 10:16
0
Asyaromanenkova
706

В новогоднюю ночь в Кронштадте из воды спасли двух человек

0
 
 

Двое мужчин упали в воду в Советском парке в Кронштадте. Их спасли подоспевшие сотрудники МЧС.

Празднование Нового 2018 года для двух жителей Кронштадта заплывом в холодной воде. Около часа ночи 1 января двое мужчин упали в воду в Советском парке.

На место происшествия прибыли специалисты поисково-спасательной службы. "Купальщиков" вытащили из воды. После чего их отдали на осмотр врачам скорой помощи. О состоянии мужчин не сообщается.

Подробности инцидента выясняются. Новогодняя ночь прошла экстремально и в другой части Северной столицы. Ранее Piter.tv сообща, что на Товарищеском в новогоднюю ночь со взрывами горели легковушки.

Все новости района
Теги: кронштадт , новогодняя ночь , новости питера , новости спб
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5