На Товарищеском в новогоднюю ночь со взрывами горели легковушки

Необычно провели новогоднюю ночь жители дома 22 корпус 1 на Товарищеском проспекте. В 04.10 загорелся один из припаркованных во дворе автомобилей. Огонь быстро перекинулся на соседнюю машину.
К счастью для многих владельцев машин, на помощь пришли соседи. Забросив салаты и шампанское, люди бросились к месту ЧП. Соседи руками оттолкали все машины, не поврежденные огнем. При этом все происходило под сильный рев сигнализаций и постоянных взрывов оборудования горящих машин.
На место вскоре прибыли пожарные и полиция. Спасатели быстро потушили полыхающие машины. Обстоятельства инцидента выясняются.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург