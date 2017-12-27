На Товарищеском в новогоднюю ночь со взрывами горели легковушки

Ночью с 31 декабря на 1 января во дворе дома на Товарищеском проспекте в Петербурге загорелись припаркованные иномарки. Машины взрывались, а соседи пытались спасти другие автомобили.

Необычно провели новогоднюю ночь жители дома 22 корпус 1 на Товарищеском проспекте. В 04.10 загорелся один из припаркованных во дворе автомобилей. Огонь быстро перекинулся на соседнюю машину.

К счастью для многих владельцев машин, на помощь пришли соседи. Забросив салаты и шампанское, люди бросились к месту ЧП. Соседи руками оттолкали все машины, не поврежденные огнем. При этом все происходило под сильный рев сигнализаций и постоянных взрывов оборудования горящих машин.

На место вскоре прибыли пожарные и полиция. Спасатели быстро потушили полыхающие машины. Обстоятельства инцидента выясняются.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург