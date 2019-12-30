  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском метрополитене подсчитали число пассажиров в праздничные дни
Сегодня, 10:54
127
IRINA_CHALKINA

В петербургском метрополитене подсчитали число пассажиров в праздничные дни

0 0

Основная доля пришлась на ночь с 31 декабря на 1 января.

В четверг, 9 января, стало известно, что в метро Петербурга подсчитали число пассажиров в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба подземки. 

Как оказалось, в новогоднюю ночь и Рождество услугами этого вида транспорта воспользовались 238,5 тысячи пассажиров. Самый большой поток зафиксирован в ночь с 31 декабря на 1 января — 225 тысяч горожан и гостей Петербурга. Отмечается, что в Рождество метрополитеном воспользовалось меньше пассажиров. 

Напоним, что метрополитен работал в новогоднюю ночь и рождество круглосуточно.

Ранее мы сообщали о том, что сильный ветер и плюс 3 градуса ожидаются в Петербурге в четверг.

Фото:пресс-служба метро спб

Теги: новости спб, общество, петербургское метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии