Сильный ветер и плюс 3 градуса ожидаются в Петербурге в четверг

Начало короткой рабочей недели в городе будет без осадков.

В четверг, 9 января, в Петербурге будет теплая и без осадков погода. Об этом рассказали специалисты городского Гидрометцентра.

Утром в городе на Неве ожидается около нуля градусов. Днем воздух в Северной столице прогреется до плюс 3 градусов. В течение суток будет постепенно повышаться атмосферное давление.

В начале короткой рабочей недели в Петербурге разгуляется сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 17 м/с. На дорогах города и области возможна гололедица.

Ранее мы писали, что в Петербурге расцвели весенние цветы.

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