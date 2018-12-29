В новогоднюю ночь из канала Грибоедова достали китайца

Мужчина провалился под лед.

В ночь с 31 декабря на 1 января из канала Грибоедова спасателям пришлось доставать купальщика. Об этом сообщил начальник управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации территориальных органов МЧС России по СЗФО Александр Бондар.

Известно, что мужчина вышел на лед и провалился в ледяную воду. Потерпевшим оказался уроженец Китая. Мужчину удалось спасти.

Спустя несколько дней, 4 января, под лед провалились еще пару людей. Мужчины выехали на замерзший водоем на мотосанях. Спасателям удалось их оперативно вытащить из воды.

В целом новогодние и рождественские праздники прошли в городе достаточно безопасно. Ежедневно в местах большого скопления народа дежурили 3,5 тысяч сотрудников оперативных служб и ведомств.

Ранее в МЧС рассказали, что делать, если провалился под лед.

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