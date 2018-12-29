В МЧС рассказали, что делать, если провалился под лёд

После извлечения человека из воды необходимо его переодеть и накормить сладким.

Если человек провалился под лед, главное - сохранять спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

По словам спасателей, даже плохо плавающий человек некоторое время может удерживаться на поверхности за счёт воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Дополнительная плавучесть теряется по мере намокания одежды. Обычно за это время можно выбраться из полыньи, напомнили в МЧС.

Эксперты советуют медленно и глубоко дышать широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. После этого медленно лечь на край льда, забросить сначала одну, а затем и другую ногу, после чего медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

После извлечения человека из воды необходимо его переодеть и накормить сладким. Также поможет активное движение.

Отметим, что петербуржцам запретили выходить на лед до 15 января.