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В Петербурге в новогодние праздники госпитализировали более 160 человек с алкоголизмом
Сегодня, 12:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в новогодние праздники госпитализировали более 160 человек с алкоголизмом

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У 23 пациентов диагностировали алкогольный психоз.

С 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в городскую наркологическую больницу Петербурга поступили 163 пациента с алкогольной зависимостью. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе медучреждения.

У 23 пациентов диагностировали алкогольный психоз, тяжелое расстройство психики. Специалисты отметили, что число поступивших соответствует обычным показателям.

Как правило, у госпитализированных людей также выявляют хронические заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, желудочно-кишечного тракта.

Во время праздничных выходных в продуктовом магазине на Колокольной улице девушка с катаной украла алкоголь и консервы.

Фото: pixabay

Теги: акоголизм, алкоголь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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