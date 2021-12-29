В Петербурге в новогодние праздники госпитализировали более 160 человек с алкоголизмом

С 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в городскую наркологическую больницу Петербурга поступили 163 пациента с алкогольной зависимостью. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе медучреждения.
У 23 пациентов диагностировали алкогольный психоз, тяжелое расстройство психики. Специалисты отметили, что число поступивших соответствует обычным показателям.
Как правило, у госпитализированных людей также выявляют хронические заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, желудочно-кишечного тракта.
Во время праздничных выходных в продуктовом магазине на Колокольной улице девушка с катаной украла алкоголь и консервы.
Фото: pixabay
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