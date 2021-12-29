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В продуктовом магазине на Колокольной улице девушка с катаной украла алкоголь и консервы

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Кассиру она сказала, что все происходящее ей только кажется.

В Центральном районе Петербурга уроженка Кемеровской области с катаной украла из алкомаркета бутылку виски и консервы. По информации Piter.tv, проигнорировав кассира, девушка вышла из магазина и умчалась по своим делам. 

Инцидент произошел накануне, 5 января, на Колокольной улице в доме № 15/71. Около в 18:19 вечера в магазин зашла неизвестная 25-летняя девушка. Она была одета в черную куртку, розовый топ. В руках у нее был японский меч. Покупательница взяла с полки консервы и виски, но платить за продукты не захотела. Когда кассир перегородила ей дорогу, клиентка сказала продавцу, что вся ситуация ей только кажется, а затем вышла из здания и села в белый автомобиль. За рулем иномарки находился иностранец. 

Сотрудники полиции задержали подозреваемую на улице Марата у дома № 3. Выяснилось, что девушка является уроженкой Кемеровской области, сейчас проживаетв отеле в Петроградском районе. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что лжеминеры "атаковали" консульство Казахстана в России на улице Рылеева.

Фото, видео: Piter.tv

Теги: алкомаркет, девушка с катаной, колокольная улица, украла алкоголь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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