В новогодние праздники теплоэнергетики Петербурга будут работать в усиленном режиме

Операторы колл-центра будут работать в своем обычном режиме.

Петербургские теплоэнергетики будут работать в усиленном режиме все новогодние праздники, сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК".

Так, 31 декабря в 17:00 в режим повышенной готовности перейдут 167 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 981 человек. В таком режиме они будут работать до девяти часов вечера 9 января.

Отмечается, что перед праздникам проверены на исправность спецтехника, оборудование, мобильные котельные и средства связи. Также на всех объектах ТЭКа усилены пропускной режим и меры антитеррористической безопасности.

В своем обычном режиме будут работать и операторы колл-центра. Принимать звонки жителей Петербурга они будут ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Фото: Piter.tv