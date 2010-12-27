В нескольких районах Петербурга отремонтируют дороги

Лимит финансирования ремонта дорог в следующем году достигает 7 млрд рублей.

Дирекция транспортного строительства подписала контракты по четырем лотам на проведение ремонта дорог в нескольких административных районах Петербурга. Об этом сообщила 31 декабря пресс-служба КРТИ.

На северо-востоке и северо-западе города работы проведут за 472,15 и 327,17 млн рублей соответственно. Подрядчиком выбрано АО "ВАД". В частности, крупнейшими объектами в северо-восточном районе стали Кондратьевский проспект от Арсенальной улицы до проспекта Мечникова и Ириновского проспекта от Бокситогорской улицы до улицы Коммуны. А в северо-западном районе ремонт коснется проспекта Луначарского от Выборгского шоссе до проспекта Культуры и Стародеревенской улицы от улицы Оптиков до улицы Ильюшина.

По второму лоту будут восстановлены дороги в Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах. Ими займется ПО "Возрождение" по договору на 586, 68 млн рублей. Работы выполнят на Караваевской улице, улице Марата, Краснопутиловской улице от площади Победы до площади Конституции и по другим адресам.

На юго-западе ремонт проведет СК "Орион-плюс". Дороги будут обновлены в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Красносельском районах. Работы оцениваются в 696,46 млн рублей.

В 2020 году в программу ремонта дорог войдет 75 адресов, имеющих общую протяженность в 134,86 (141,6) км.

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Фото: Piter.TV