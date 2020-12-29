В новогодние праздники от гололеда в Петербурге пострадали более 130 человек

В праздники от гололеда в Петербурге пострадали как минимум 132 человека. Такое количество обратилось в "скорую помощь", сообщил главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.
Он отметил, что количество пострадавших по сравнению с прошлым годом возросло. В 2020 за аналогичный период за помощью медиков обратились 61 человек. При этом бригады скорой помощи стараются удерживать время выезда на вызовы в пределах 20 минут.
Чрезвычайных ситуаций удалось избежать.
Ранее петербургским родителям посоветовали внимательно следить за детьми при катании с горок.
Фото: Piter.TV
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