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В новогодние праздники от гололеда в Петербурге пострадали более 130 человек
Сегодня, 14:20
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nadezhda_sib

В новогодние праздники от гололеда в Петербурге пострадали более 130 человек

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Ситуация ухудшилась в два раза.

В праздники от гололеда в Петербурге пострадали как минимум 132 человека. Такое количество обратилось в "скорую помощь", сообщил главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

Он отметил, что количество пострадавших по сравнению с прошлым годом возросло. В 2020 за аналогичный период за помощью медиков обратились 61 человек. При этом бригады скорой помощи стараются удерживать время выезда на вызовы в пределах 20 минут.

Чрезвычайных ситуаций удалось избежать. 

Ранее петербургским родителям посоветовали внимательно следить за детьми при катании с горок. 

Фото: Piter.TV

Теги: гололёд, наледь, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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