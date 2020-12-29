Петербургским родителям посоветовали внимательно следить за детьми при катании с горок

Для некоторых катания с ватрушки оказались неудачными.

В период новогодних праздников более пяти человек получили травмы в результате катания на ватрушке. У одного из них диагностировали серьезное повреждение позвоночника. Об этом 11-го января сообщили на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

Замначальника ГУ МЧС РФ по Петербургу Игорь Титенок обратил внимание, что чаще всего травмы происходят при катании в необорудованных местах. По словам главного врача НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Антона Повзуна, родителям стоит внимательно следить за детьми и оценивать безопасность горок.

Накануне взрослый человек погиб в результате зимней забавы. Еще несколько человек пострадали.

Фото: VK / vk.com/vasilyevskiyostrov / Василий Шевченко