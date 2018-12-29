В новогодние праздники на горнолыжном курорте в Кировске погибла петербурженка

Еще двое пострадали.

Во время зимнего отдыха в праздничные дни на одном из горнолыжных курортов погибла петербурженка. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил начальник управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации территориальных органов МЧС России по Северо-Западному федеральному округу Александр Бондар.

На лыжном курорте в Кировске Мурманского района произошел сход лавины. Снегом накрыло трех человек: одного мужчину и двух девушек. Мужчина смог сам выбраться из-под сугроба, одну девушку вытащили из снега и госпитализировали, вторая девушка получила травмы не совместимые с жизнью. При выяснении обстоятельств, оказалось, что все трое пострадали только по своей вине. Они катались в месте, не предназначенном для этого. Поэтому сход лавины там был вполне ожидаем.

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