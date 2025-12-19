  1. Главная
В Швейцарии на горнолыжном курорте прогремел взрыв
Сегодня, 10:50
200
IRINA_CHALKINA

Взрыв прогремел в баре Le Constellation в Кран-Монтане, есть погибшие.

В новогоднюю ночь, на горнолыжном курорте в Швейцарии прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал RTS со ссылкой на местную полицию.

Взрыв прогремел в баре под названием Le Constellation в Кран-Монтане. По данным полиции, есть погибшие и раненные. Причины произошедшего выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, задействованы вертолеты.

Местные власти призывают жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.

Фото: pxhere

