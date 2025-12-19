В Швейцарии на горнолыжном курорте прогремел взрыв

В новогоднюю ночь, на горнолыжном курорте в Швейцарии прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал RTS со ссылкой на местную полицию.
Взрыв прогремел в баре под названием Le Constellation в Кран-Монтане. По данным полиции, есть погибшие и раненные. Причины произошедшего выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, задействованы вертолеты.
Местные власти призывают жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.
Ранее мы сообщали о том, что в Таиланде автобус с 40 российскими туристами попал в аварию.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все