Йонас Монтани напомнил о готовности страны к переговорам о мире.

Правительство Швейцарии поддерживает призыв бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера к властям Европейского союза начать вести переговоры с российским руководством, как и любую инициативу, направленную на мирное урегулирование конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление в качестве ответа на запрос новостного агентства "ТАСС" сделал местный пресс-секретарь министерства по иностранным делам.

Позиция Швейцарии известна: Швейцария поддерживает любую дипломатическую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине. Йонас Монтани, официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства

Напомним, что председатель национального правительства Бельгии признал неспособность коллективного Брюсселя "задушить Россию" без 100-процентной поддержки со стороны вашингтонской администрации, которой в настоящее время не наблюдается. В этой связи западный чиновник заявил о необходимости "заключения сделки" с Москвой. Политический деятель выступил за то, чтобы страны-члены Евросоюза "дали мандат Брюсселю" на проведение переговоров с Кремлем по украинской тематике.

