  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Швейцария поддержала идею премьера Бельгии начать переговоры ЕС с РФ по Украине
Сегодня, 13:57
208
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Йонас Монтани напомнил о готовности страны к переговорам о мире.

Правительство Швейцарии поддерживает призыв бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера к властям Европейского союза начать вести переговоры с российским руководством, как и любую инициативу, направленную на мирное урегулирование конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление в качестве ответа на запрос новостного агентства "ТАСС" сделал местный пресс-секретарь министерства по иностранным делам.

Позиция Швейцарии известна: Швейцария поддерживает любую дипломатическую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине.

Йонас Монтани, официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства

Напомним, что председатель национального правительства Бельгии признал неспособность коллективного Брюсселя "задушить Россию" без 100-процентной поддержки со стороны вашингтонской администрации, которой в настоящее время не наблюдается. В этой связи западный чиновник заявил о необходимости "заключения сделки" с Москвой. Политический деятель выступил за то, чтобы страны-члены Евросоюза "дали мандат Брюсселю" на проведение переговоров с  Кремлем по украинской тематике.

Фото: pxhere.com

Теги: евросоюз, йонас монтани, мид, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии