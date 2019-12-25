В горах на юго-западе Дагестана сошла лавина, под снегом оказались двое

Спасатели ищут под снегом женщину и ребенка.

На территории населенного пункта Шайтли Цунтинского района Дагестана сошла лавина. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы экстренного ведомства по российскому региону. В ГУ МЧС пояснили, что согласно предварительным данным, под снежной массой могут находиться два человека. Речь идет о женщине и ребенке. В настоящее время на месте чрезвычайной ситуации работают спасатели. Однако из-за сложных погодных условий использовать авиацию при поисках будет невозможно.

Поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану

Напомним, что на прошедших выходных 11 и 12 апреля в Дагестане сошли пять лавин в Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и на Бежтинском участке. Движение транспортных средств на этих участках было временно перекрыто. Сообщения о пострадавших не поступали.

Путин пообещал оказать помощь пострадавшим от стихии в Чечне и Дагестане.

Фото: Telegram / SHOT