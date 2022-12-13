В новогодние праздники СЗППК перевезла на 13% больше пассажиров, чем в 2022 году

Максимальный пассажиропоток зафиксирован на Финляндском и Балтийском направлениях.

В новогодние праздники Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) перевезла на 13% больше пассажиров, чем в прошлом году.

По данным пресс-службы СЗППК, с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года компания перевезла более 1,3 млн пассажиров, что на 13% больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Максимальный пассажиропоток зафиксирован на Финляндском и Балтийском направлениях. Самыми востребованными стали пригородные поезда "Ласточка", курсирующие по маршрутам: Санкт-Петербург – Выборг и Санкт-Петербург – Ораниенбаум, Калище.

Ранее стало известно, что АО "СЗППК" установила 70 новых терминалов самообслуживания.

Фото: АО "СЗППК"