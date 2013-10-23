АО "СЗППК" установила 70 новых терминалов самообслуживания

Терминалы размещены на следующих станциях и вокзалах: Выборг, Сосново, Токсово,Ланская, Луга, Старый Петергоф, Новый Петергоф, Ораниенбаум, Ленинский проспект, Лигово, Стрельна и так далее.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) установила 70 новых терминалов самообслуживания. Об этом соощила пресс-служба компании. Терминалы размещены на следующих станциях и вокзалах: Выборг, Сосново, Токсово,Ланская, Луга, Старый Петергоф, Новый Петергоф, Ораниенбаум, Ленинский проспект, Лигово, Стрельна, Бернгардовка, Всеволожская, Мельничный Ручей, Детскосельская, Проспект Славы, Сортировочная, Обухово, Пискаревка, Ручьи, Московский вокзал, Ладожский вокзал, Финляндский вокзал, Витебский вокзал, Балтийский вокзал. Помимо увеличения экрана и современного дизайна, терминалы получили полностью обновленные технические параметры, что позволяет выстраивать внутреннюю работу устройства наиболее быстро, без прерываний технологического процесса. Также появится возможность отказа печати от банковского чека. Фото и видео: АО "СЗППК"