За новогодние праздники от пиротехники пострадали 18 человек

12 из них пришлось госпитализировать.

В период новогодних праздников 18 петербуржцев травмировалось во время запуска пиротехники, сообщил 11 января начальник управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации территориальных органов МЧС России по СЗФО Александр Бондар.

По информации Бондар, из-за полученных травм в больницы города были госпитализированы 12 человек. Также петербуржцы проигнорировали специально оборудованные площадки для запуска салютов, которых в городе насчитывалось 18 штук.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Морской набережной "Дед Мороз" припарковал оленей.

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