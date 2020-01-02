В Петербурге в праздники дежурные службы выйдут на круглосуточный режим

Уборкой города в праздники займутся до 600 единиц техники и 1100 специалистов ручной уборки.

В новогодние каникулы в Северной столице городские и районные дежурные службы будут работать круглосуточно. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с главами администраций районов.

По приведенным данным, лишь в Центральном районе будут праздновать около 1,5 миллионов жителей и гостей города. Безопасность на улицах обеспечат около 4 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии. На главную площадь Петербурга во вторник с 21 часа можно будет пройти только через рамки.

Беглов заявил, что город должен быть полностью убран к 7 утра как 1 января, так и во все остальные дни. Руководители исполнительных органов власти, правоохранительных органов, МЧС, жилищных и других служб выйдут на круглосуточное дежурство.

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Фото: Pixabay