Тюлень Крошик поздравил жителей Петербурга с Новым годом

Он пожелал горожанам чистой воды.

Тюлень Крошик из Петербурга поздравил горожан с наступающим Новым годом через пресс-службу ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга".

В своем поздравлении Крошик пожелал петербуржцам чистой воды и теплой заботы близких в холодные зимние дни. Подводя итоги уходящего года, Крошик и сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в поселке Репино поблагодарили всех, кто поддерживал работу по сохранению редких обитателей Балтики и Ладоги.

Напомним, Крошика спасли в 2016 году. Тюленя нашли рыбаки рядом с поселком Свирица. За все время работы основателей Фонда с ластоногими Крошик оказался самым маленьким тюленем.

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Фото: Piter.TV