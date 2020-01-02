Деды Морозы прокатились на гидроциклах по каналам Петербурга

Люди в костюмах новогодних волшебников прокатились на гидроциклах по каналам в центре Петербурга. Видео необычного зрелища появилось в соцсети TikTok.
На видеозаписи Деды Морозы рассекают не на санях, а на гидроциклах. И не по снегу, а по реке Фонтанке.
"Отличная зима у нас", – комментируют пользователи.
Напомним, сезон навигации и разводки мостов официально завершился в Петербурге 30 ноября. Выходить на реки и каналы города запрещено.
Ранее на Piter.TV: МЧС Петербурга назвало площадки для безопасного запуска фейерверков.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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