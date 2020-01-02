Деды Морозы прокатились на гидроциклах по каналам Петербурга

Видео появилось в сети 30 декабря.

Люди в костюмах новогодних волшебников прокатились на гидроциклах по каналам в центре Петербурга. Видео необычного зрелища появилось в соцсети TikTok.

На видеозаписи Деды Морозы рассекают не на санях, а на гидроциклах. И не по снегу, а по реке Фонтанке.

"Отличная зима у нас", – комментируют пользователи.

Напомним, сезон навигации и разводки мостов официально завершился в Петербурге 30 ноября. Выходить на реки и каналы города запрещено.

Ранее на Piter.TV: МЧС Петербурга назвало площадки для безопасного запуска фейерверков.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"