Петербург обзаведется дополнительными общественными туалетами в новогодние праздники

Несколько дополнительных точек установят также и на рождественских выходных.

В дни новогодних и рождественских выходных и праздничных гуляний в Петербурге установят дополнительные общественные туалеты для горожан и гостей города. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В предприятии отметили, что гигиенические точки появятся в самых людных местах проведения праздничных мероприятий. В вечер 31 декабря и ночь на 1 января петербуржцам обеспечат бытовой комфорт 50 передвижных туалетов на Дворцовой площади и Невском проспекте. Также можно будет найти нужную точку в Александровском саду, у Салтыковского сквера, в Парке культуры и отдыха в Колпино и на Якорной площади и Советской улице в Кронштадте. Туалеты будут работать с 22.00 31 декабря и до четырех утра следующего дня.

Рождественские праздники 7 и 8 января также не оставят гуляющих в городе людей без комфорта: на Биржевой площади Васильевского острова появится 30 передвижных туалетов.

Ранее мы составили памятку о том, как будет работать транспорт Петербурга в новогоднюю ночь.

Фото: Piter.TV