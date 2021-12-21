В новый производственный комплекс фармкомпания "Вертекс" вложит 150 млн

По планам компании, в корпусе должны разместиться производство, отделы по разработке продукции, там же она будет проходить контроль качества. Предполагается создать более 200 рабочих мест.

В Петербурге фармацевтическая компания "Вертекс" вложит до 150 млн рублей в строительство нового производственно-складского комплекса. Общие вложения за три года могут достичь 2 млрд рублей, передает "Деловой Петербург".

Общая площадь комплекса составит 22 тыс. квадратных метров. Еще в прошлом году его начали проектировать, работа продолжалась с марта по ноябрь. На складе смогут разместиться более 35,6 тонны продукции в год. Часть корпуса займут административные, бытовые и технические помещения.

Согласно планам компании, в корпусе должны разместиться производство, отделы по разработке продукции, там же она будет проходить контроль качества. Предполагается создать более 200 рабочих мест.

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