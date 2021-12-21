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В новый производственный комплекс фармкомпания "Вертекс" вложит 150 млн
Сегодня, 18:38
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В новый производственный комплекс фармкомпания "Вертекс" вложит 150 млн

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По планам компании, в корпусе должны разместиться производство, отделы по разработке продукции, там же она будет проходить контроль качества. Предполагается создать более 200 рабочих мест.

В Петербурге фармацевтическая компания "Вертекс" вложит до 150 млн рублей в строительство нового производственно-складского комплекса. Общие вложения за три года могут достичь 2 млрд рублей, передает "Деловой Петербург". 

Общая площадь комплекса составит 22 тыс. квадратных метров. Еще в прошлом году его начали проектировать, работа продолжалась с марта по ноябрь. На складе смогут разместиться более 35,6 тонны продукции в год. Часть корпуса займут административные, бытовые и технические помещения.

Согласно планам компании, в корпусе должны разместиться производство, отделы по разработке продукции, там же она будет проходить контроль качества. Предполагается создать более 200 рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что Solopharm открыл новый завод по производству таблеток в Петербурге. Линейка лекарственных средств расширилась с 36 до 84 препаратов.

Фото: pexels


 

Теги: вертекс, вложения, корпус, фармкомпания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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