Петербург готовит рекордные вложения в метро

Город направит на новые станции свыше 200 млрд рублей.

Петербург планирует направить свыше 200 млрд рублей на развитие метро в течение трёх лет, увеличив финансирование и ускорив темпы строительства новых станций.

Во время прямой линии с жителями губернатор Петербурга сообщил, что город в ближайшие три года вложит более 200 млрд рублей в строительство новых станций метро. По его словам, в бюджете следующего года предусмотрено увеличение финансирования на 20 млрд рублей что позволит существенно расширить объёмы работ.

Он уточнил, что в 2025 году расходы на строительство метро впервые за много лет превысят 30 млрд рублей. Город совместно с федеральным центром рассматривает возможность получения дополнительного финансирования, поскольку проект остаётся дорогостоящим и требует крупных вложений.

Губернатор отметил, что компания "Метрострой Северной столицы" готова нарастить темпы и масштабы работ. По его словам, у подрядчика имеется необходимая техника, ресурсы и специалисты.

Фото: Piter.TV