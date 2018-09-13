Solopharm открыл новый завод по производству таблеток в Петербурге

Линейка лекарственных средств расширилась с 36 до 84 препаратов.

Новы завод по производству твердых лекарственных форм, капсул и таблеток запустила петербургская фармацевтическая компания Solopharm.

Линейка лекарственных средств расширилась с 36 до 84 препаратов. В год производительность новых линий составит 2 млрд таблеток и капсул в год. Они будут наарпавлены на создание препаратов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, травматологии, пульмонологии и терапии.

По словам генерального директора компании Олега Жеребцова, Solopharm разрабатывает еще 184 препарата.

Ранее мы писали, что в шести районах Петербурга появятся экопункты приема опасных отходов. Экопункты принимают расширенный перечень опасных отходов.

Фото: Piter.tv

