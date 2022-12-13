В новых регионах с марта назначили 140 тыс. пенсий по российскому законодательству

Татьяна Голикова назвала сдерживающие факторы.

Около 140 тысяч пенсионных выплат по российскому законодательству уже назначено в новых регионах (Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик). Соответствующее заявление на заседании расширенной коллегии министерства по труду и социальной защите населения сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница добавила, что в настоящее время в проработке остаются уже около 240 тысяч дел. Эксперт добавила, что может выделить из сдерживающих факторов получение российских паспортов и вхождении в гражданство страны.

Важно как можно быстрее эту работу проводить и назначать сейчас в соответствии с принятыми законами пенсии, пособия и иные социальные выплаты. Я знаю, что Соцфонд активно работает в этом направлении. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова добавила, что отечественный Социальный фонд работает на опережение, а его сотрудники подготавливают пенсионные дела.

Голикова назвала регионы, где по итогам 2022 года вырос показатель бедности.

Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России