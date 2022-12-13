Голикова назвала регионы, где по итогам 2022 года вырос показатель бедности

Вице-премьер РФ рассказала о ситуации в регионах.

По результатам 2022 года уровень бедности вырос в четырех российских регионах: Хасакии, Ингушетии, Адыгее и Тыве. Соответствующее заявление на заседании расширенной коллегии российского министерства по труду и социальной защите населения сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница добавила, что также назовет субъекты, которые не достигли показателей по снижению уровня бедности в 2022 году.

Девять регионов у нас не достигли по итогам 2022 года установленного ими самими целевого показателя.. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ресь идет о таких республиках как Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ (НАО).

Голикова сообщила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами.

Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России