Голикова назвала регионы, где по итогам 2022 года вырос показатель бедности

По результатам 2022 года уровень бедности вырос в четырех российских регионах: Хасакии, Ингушетии, Адыгее и Тыве. Соответствующее заявление на заседании расширенной коллегии российского министерства по труду и социальной защите населения сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница добавила, что также назовет субъекты, которые не достигли показателей по снижению уровня бедности в 2022 году.
Девять регионов у нас не достигли по итогам 2022 года установленного ими самими целевого показателя..
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Ресь идет о таких республиках как Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ (НАО).
Голикова сообщила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами.
Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России
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