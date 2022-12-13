Голикова сообщила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами

В Минтруда провели итоговое заседание расширенной коллегии.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы на территории страны будет повышаться опережающими темпами. Соответствующее заявление на расширенном заседании коллегии российского министерства по труду и социальной поддержке населения сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова сообщила, что в РФ потратят более 68 млрд руб. на летнюю оздоровительную кампанию.

Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России