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В новых "Крестах" появится электронная очередь
Сегодня, 17:54
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nadiputintseva
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В новых "Крестах" появится электронная очередь

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Адвокаты и следователи пожаловались на бесконечные очереди.

В новый "Крестах" с 12 марта вступит в силу пилотный проект по организации электронной записи для адвокатов и следователей. Как сообщили Уполномоеченому по правам человека в Петербурге Александру Шишлову во время его визита в СИЗО, нововведение сократит время провождения служащих в очереди, которую им приходится занимать с раннего утра.

В аппарат омбудсмена поступало много жалоб от адвокатов  из-за проблем доступа в Следственный изолятор №1 "Крестов-2". Правозащитники отмечают, что у сотрудников тюрьмы уходит много времени на то, чтобы привести содержащихся в изоляторе на встречу. Порой можно провести в очереди целый день.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что строителя "Крестов-2" отпустили из-под стражи.

Теги: кресты , кресты 2 , новости спб
Категории: Новости СПб

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