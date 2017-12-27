Строителя "Крестов-2" отпустили из-под стражи

Обвиняемый в деле о взятке в размере 350 млн рублей отправляется домой.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга решил изменить меру пресечения руководителю компании-субподрядчика строительства СИЗО "Кресты-2" Руслану Хамхокову, который обвинялся в даче взятки. Об этом 29 января сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Колпинский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя, вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест Руслану Хамхокову. Срок меры — по 28 марта", — сообщила пресс-служба.

Компания "Петроинвест" является главным субподрядчиком на строительстве Крестов-2. Обыски 31 августа 2017 года прошли в квартире дома 13 на Конной улице и в офисе компании. Также в нескольких других местах, связанных с субподрядчиком.

Как стало известно "Фонтанке", дело было возбуждено о даче взятки в крупном размере в составе организованной группы. Следственный комитет заявил, что речь идет о 350 миллионах рублей. Это расследование вытекло из дел об убийстве подполковника регионального УФСИН Чернова и расследования по мошенничеству владельца генподрядчика Крестов-2.

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