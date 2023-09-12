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В квартирном пожаре на проспекте Обуховской Обороны пострадала женщина
Сегодня, 9:08
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В квартирном пожаре на проспекте Обуховской Обороны пострадала женщина

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Обстоятельства случившегося уточняются.

Рано утром 4 августа в Невском районе произошел квартирный пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: проспект Обуховской Обороны, 245к1, поступила на пульт спасателей в 05:50. Полыхала комната площадью 12 "квадратов" в двухкомнатной квартире. К 06:30 огонь потушили.

Во время пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации огня привлекались 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что Subaru загорелся на ЗСД.

Фото: Piter.TV

Теги: квартирный пожар, проспект проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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