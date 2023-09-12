В квартирном пожаре на проспекте Обуховской Обороны пострадала женщина

Рано утром 4 августа в Невском районе произошел квартирный пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: проспект Обуховской Обороны, 245к1, поступила на пульт спасателей в 05:50. Полыхала комната площадью 12 "квадратов" в двухкомнатной квартире. К 06:30 огонь потушили.
Во время пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации огня привлекались 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.
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Фото: Piter.TV
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