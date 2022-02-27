Subaru загорелся на ЗСД

Сигнал о ЧП на 17-м км трассы поступил на пульт дежурного примерно в 17:00.

В субботу, 3 августа, на ЗСД в Петербурге, напротив стадиона "Газпром Арена", произошло возгорание автомобиля Subaru. Об этом сообщили свидетели происшествия в соцсетях.

На опубликованных видеозаписях видно, как от транспортного средства исходит густой черный дым, а также видны языки пламени, поднимающиеся в воздух.

Согласно информации, предоставленной МЧС по городу, сигнал о ЧП на 17-м км трассы поступил на пульт дежурного примерно в 17:00. Пожар был успешно потушен через полчаса после начала. О пострадавших не сообщалось.

Ранее мы сообщили о том, что из-за подтопления под Володарским мостом трамваи меняли маршрут.

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