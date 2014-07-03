Из-за подтопления под Володарским мостом трамваи меняли маршрут

Уже через 15 минут движение восстановили.

В пятницу, 2 августа, на Петербург обрушились ливни. В частности, под Володарским мостом образовалось скопление дождевой воды.

По информации СПб ГУП "Горэлектротранс", из-за лужи с 17:45 отводили движение трамваев №№24, 27, 39 по проспекту Обуховской обороны под переправой. Уже через 15 минут движение восстановили.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе Петербурга сегодня уже выпало 39,14 миллиметров осадков. Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии, работает в штатном режиме. К приему дождя ее подготовили заранее.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)