В вечернем ДТП под Лугой пострадали двое детей

Нетрезвый водитель врезался в мачту освещения.

Во вторник, 26 мая, в Лужском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и спровоцировал аварию. В результате пострадали все находившееся в машине, в том числе – взрослый пассажир и двое детей. Об этом сообщил отдел ОГИБДД по Лужскому району.

По предварительной информации, ДТП произошло на 6-ом километре трассы "Бор - Наволок - Югостицы" примерно в 21:40. Потерявший управление Opel протаранил мачту освещения. В результате водитель, 32-летний пассажир и дети 10 и 11 лет были доставлены в Лужскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

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Фото: ВКонтакте / dorinspb