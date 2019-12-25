Лихач снес четыре авто на Светлановском проспекте

Виновник ДТП был за рулем в трезвом состоянии.

Днем 25 мая на Светлановском проспекте произошла массовая авария. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, один из автомобилистов снес сразу четыре машины. На кадрах можно увидеть помятую "Ладу", а также "Хендай" и две "Газели".

Очевидцы происшествия заявили, что виновник ДТП находился за рулем в трезвом состоянии. Что стало причиной аварии, и есть ли пострадавшие – пока неизвестно. На месте работают правоохранители.

Ранее мы писали, что на Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Золочевская