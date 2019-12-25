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Лихач снес четыре авто на Светлановском проспекте
Сегодня, 16:46
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Alena_Zinovieva

Лихач снес четыре авто на Светлановском проспекте

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Виновник ДТП был за рулем в трезвом состоянии.

Днем 25 мая на Светлановском проспекте произошла массовая авария. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, один из автомобилистов снес сразу четыре машины. На кадрах можно увидеть помятую "Ладу", а также "Хендай" и две "Газели".

Очевидцы происшествия заявили, что виновник ДТП находился за рулем в трезвом состоянии. Что стало причиной аварии, и есть ли пострадавшие – пока неизвестно. На месте работают правоохранители.  

Ранее мы писали, что на Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Золочевская

Теги: авария, массовое дтп, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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