В ночь с 19 на 20 марта в Петербурге разведут мосты

Навигация в Северной столице начнется 10 апреля.

В ночь на 20 марта в Петербурге разведут сразу несколько мостов. Об этом сообщили в "Мостотресте".

В городе на Неве разведут мост Александра Невского – с 02:20 до 05:50. Кроме того, планируется развести Литейный мост – с 01:40 до 04:45. Разводка необходима для профилактического обслуживания переправ.

Отметим, что 11 марта стартовал период технических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Они проводятся в целях проверки готовности разводных пролетов к работе в навигационный период. Далее, вплоть до начала навигационного периода, разводки мостов по Неве, Большой и Малой Неве будут осуществляться почти каждую ночь. Всего петербургские мосты разведут более 60 раз. График техразводок будет публиковаться еженедельно.

Напомним, что навигация в Северной столице начнется 10 апреля и продлится до 30 ноября.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга