В ночь на вторник в Петербурге проведут разводку пяти мостов

Проверят работу механизмов на Литейном, Троицком, Сампсониевском, Володарском и Тучковом мостах.

В ночь с понедельника на вторник, с 23 марта на 24, сотрудники петербургского "Мостотреста" разведут сразу пять мостов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По графику "раскроются" Литейный (с 1.40 до 4.45), Троицкий (с 1.20 до 4.50) и Сампсониевский мосты (с 1.30 до 4.30). Дополнительно проверят еще Тучков и Володарский мост – их разведут с 2.00 до 4.55 и с 2.00 до 5.45 соответственно.

Период технологической разводки петербургских переправ через Неву и Малую Неву стартовал 17 марта. Вплоть до 10 апреля , начала навигации, мосты будут разводить каждую ночь.

В Петербурге пройдет капитальный ремонт Биржевого моста.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"