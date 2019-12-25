Два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в ночь на вторник в Петербурге разведут 7 мостов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом время разводки мостов не изменилось. Свои переправы поднимут: Володарский мост, Мост Александра Невского, Большеохтинский мост, Литейный мост, Троицкий мост, Дворцовый мост и Благовещенский мост.

Отметим, что сезон навигации в Северной столице стартовал 10 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 800 торговых точек нарушили ограничения во время пандемии.

Фото:Piter.TV