Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в ночь на вторник в Петербурге разведут 7 мостов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".
В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом время разводки мостов не изменилось. Свои переправы поднимут: Володарский мост, Мост Александра Невского, Большеохтинский мост, Литейный мост, Троицкий мост, Дворцовый мост и Благовещенский мост.
Отметим, что сезон навигации в Северной столице стартовал 10 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 800 торговых точек нарушили ограничения во время пандемии.
Фото:Piter.TV
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